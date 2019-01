La Guardia di Finanza in volo su Siena

Azione coordinata di prevenzione e controllo tra Fiamme Gialle

SIENA. Continua incessante l’azione delle Fiamme Gialle senesi a presidio della tutela delle libertà economiche dei cittadini, delle imprese e dei professionisti onesti, quale condizione indispensabile per il raggiungimento dell’equità sociale posta a fondamento del benessere della collettività.

Operando in tale contesto, in questi giorni è stata data attuazione ad uno scambio sinergico tra la componente territoriale del Corpo (Compagnia di Siena) e quella aeronavale (Sezione Aerea di Pisa), che ha consentito, sfruttando le reciproche competenze e grazie all’utilizzo di equipaggi misti, la ricognizione aerea del territorio della Provincia di Siena attuata con mirati sorvoli operativi.

Ciò ha reso possibile un più concreto e circostanziato controllo economico del territorio e, in termini più generali una più efficace attività di prevenzione ai fenomeni illeciti potenzialmente presenti nella provincia, avuto riguardo in particolare alle frodi agro-alimentari, al traffico di sostanze stupefacenti, alle filiere della contraffazione ed al traffico di rifiuti tossici.

L’attività posta in essere, lungi dal rappresentare una iniziativa isolata, rientra nell’ambito di una più ampia attività di monitoraggio della provincia svolta sia di giorno che di notte a bordo anche delle nostre unità aeree presidio irrinunciabile nel contrasto ai traffici illeciti.

La Guardia di Finanza svolge quotidianamente il proprio ruolo di polizia economico finanziaria a competenza generale a contrasto degli illeciti tributari e non, nonchè degli altri fenomeni di illegalità comune a questi connessi operando in modo sinergico e trasversale attraverso le professionalità delle proprie componenti di terra e aeronavali. In questo modo è in grado di sviluppare una complessa ed organizzata attività preventiva e repressiva atta a contrastare il malaffare nelle sue multiformi sfaccettature, pur salvaguardando la sua innata vocazione sociale in ultimo volta all’affermazione dei principi costituzionali di eguaglianza e libertà economica al fianco dei cittadini onesti e delle loro legittime aspirazioni.