La Guardia di Finanza aumenta i controlli su strada

Numerose le multe elevate per infrazione al codice

SIENA. Quanti automobilisti alla guida del proprio veicolo si sono posti questa domanda: “La Guardia di Finanza può farmi una contravvenzione al codice della strada?”. Ebbene sì, la risposta è affermativa.

La Guardia di Finanza, oltre ai poteri esclusivi in materia di polizia economico-finanziaria, volti alla prevenzione ed al contrasto di qualsiasi forma di evasione ed elusione fiscale, ha, tra gli altri, anche il potere di infliggere, in concorso con le altre Forze di Polizia, sanzioni per le violazioni al codice della strada.

Nell’ambito della giornaliera azione di controllo economico del territorio attuata dalla Guardia di Finanza di Siena, volta principalmente all’effettuazione di controlli sulla circolazione di mezzi su strada, dei prodotti soggetti ad accisa, nonché all’effettuazione di controlli di prevenzione e contrasto di ogni forma di commercio illecito, le fiamme gialle eseguono accertamenti e/o irrogano sanzioni alla normativa inerente il codice della strada.

Nel periodo estivo, sono stati numerosi gli automobilisti sorpresi a commettere infrazioni alla guida delle proprie autovetture.

Un totale di circa 8.000 euro di contravvenzioni sono state, ad oggi, elevate nei confronti di automobilisti indisciplinati, per violazioni di varia natura, dalla guida senza patente, alla circolazione senza assicurazione o ancora alla guida del mezzo a velocità pericolosa.

Molte di queste violazioni, inoltre, sono state accertate in orario notturno, circostanza che prevende un aumento della sanzione pari al 30% rispetto a rilevate di giorno.