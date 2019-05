La Fondazione Mps riceve dal Magistrato delle Contrade le nuove bandiere

SIENA. Un momento emozionante quello vissuto oggi pomeriggio nella sede della Fondazione Mps. Il presidente Carlo Rossi, il direttore generale Marco Forte e alcuni deputati degli Organi statutari hanno ricevuto in dono dal Magistrato delle Contrade le nuove bandiere delle 17 Contrade. All’incontro hanno presto parte i priori e gli economi delle Contrade.

Le nuove bandiere saranno esposte alle finestre della Fondazione lato Banchi di Sotto, come di consuetudine, in occasione delle prossime celebrazioni cateriniane in programma il 4 e il 5 maggio. Le bandiere di seta – sempre offerte dal Magistrato delle Contrade – saranno collocate, come già nella loro precedente versione, all’interno della sede della Fondazione nel portabandiere monumentale di Alberto Inglesi “La Madonna con il Bambino” realizzato nel 2002.

“La donazione delle nuove bandiere è un gesto simbolico, ma carico di significato – ha affermato Carlo Rossi, presidente della Fondazione Mps – che rinsalda il legame storico fra il nostro Ente e le Contrade con una piena condivisione di valori, storia e patrimonio culturale.”