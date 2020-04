La Fondazione Conservatori Riuniti aiuta Caritas e Misericordia

SIENA. La Fondazione Conservatori Riuniti di Siena, sensibile alle necessità dei più bisognosi le cui necessità si sono acuite a causa del Coronavirus, ha devoluto somme di denaro in favore della Caritas Diocesana e della Confraternita di Misericordia di Siena. Ciò anche per sottolineare il ruolo fondamentale che questi organismi, presenti nell’organo di governo della Fondazione, stanno svolgendo con grande merito tramite i propri volontari in un momento di grande difficoltà per il crescente numero di cittadini emarginati.