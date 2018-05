Quando la didattica è un gioco

squadra dell’Università alle finali nazionali dell’University Management Competition

SIENA. Giocare per mettere alla prova le conoscenze e le abilità apprese, in situazioni che potrebbero essere reali. E’ sulla simulazione di strategia d’impresa che si basa la University Management Competition, svoltasi a Roma la settimana scorsa, dove la squadra del corso di laurea triennale in Ingegneria gestionale dell’Università di Siena si è qualificata al quinto posto su 471 squadre di 14 Università di tutta Italia.

Gli studenti Danylo Fedorov e Giacomo Nunziati, preparati dalla professoressa Cinzia Battistella, docente di Economia e organizzazione aziendale, sono riusciti a prevalere anche su concorrenti più esperti, iscritti a corsi di laurea magistrale.

“La competizione – spiega la professoressa Battistella – si basa sul business serious game e riguarda una simulazione in cui gli studenti prendono delle decisioni per ottenere i massimi risultati dal punto di vista economico e di quota di mercato. Il business serious game viene giocato in molti insegnamenti dei corsi di laurea di ingegneria gestionale in Italia”.

Il percorso verso la Finale si è articolato in due fasi. La prima si è svolta all’interno dei corsi universitari: i docenti hanno inserito il Business Game all’interno dei loro corsi permettendo agli studenti di utilizzare questo strumento formativo; la seconda fase ha visto protagoniste le migliori squadre (prime e seconde classificate nei vari gironi universitari) di ogni ateneo che hanno potuto partecipare alle semifinali che si sono svolte online (102 squadre divise in 10 gironi, per un totale di circa 300 ragazzi).

E’ provato che il business game permette di stimolare l’interesse degli studenti, accrescendone il coinvolgimento e la soddisfazione personale, grazie a una dimensione che esce dalla semplice teoria trasmessa nelle lezioni frontali. Anche i processi di apprendimento sono ottimizzati da queste simulazioni che migliorano la memorizzazione e la capacità di trovare soluzioni sulla base di quanto appreso.

L’evento a Roma è stato organizzato presso il Job Meeting Roma da Cesop Communication