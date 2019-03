La Contrada Castello di Piancastagnaio dona 2500 euro alla Pediatria delle Sco

SIENA. Un mega assegno da 2500 euro per la Pediatria del policlinico Santa Maria alle Scotte. È questo il dono che arriva dall’Associazione Roccone dell’Imperiale Contrada Castello di Piancastagnaio che, grazie alle attività organizzate nel corso degli anni, ha raccolto la somma destinata poi all’Associazione Insieme per i bambini onlus, il cui presidente è il professor Salvatore Grosso, direttore della UOC Pediatria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Un gesto nobile che rinsalda il legame del policlinico senese con il territorio di riferimento e che, al tempo stesso, rappresenta una bella iniziativa di sensibilizzazione per i giovani contradaioli di Castello impegnati, attraverso le attività del Castello Lab, in iniziative sociali volte ad aiutare i bambini e le famiglie che hanno bisogno di aiuto e assistenza durante i loro periodi di degenza in ospedale. La consegna della donazione è avvenuta alla presenza di Claudio Renai, priore dell’Imperiale Contrada Castello; Monica Bianchini, coordinatore Castello Lab; Corrado Costa, membro della segreteria dell’Associazione Roccone; oltre che del professor Salvatore Grosso, della dottoressa Francesca Maria De Marco, direttore della UOC Igiene e Organizzazione Servizi Ospedalieri; e della coordinatrice infermieristica Giuliana Masiero. «Un gesto importante – sottolinea il priore – che spero sia solo un punto di partenza per una fattiva collaborazione negli anni; un modo per responsabilizzare i nostri giovani, affinché crescano in Contrada con il giusto principio di mutuo soccorso e con il pensiero per chi purtroppo è più bisognoso e sfortunato di loro. Ringrazio i coordinatori, ed i genitori dei bambini del Castello Lab – ha concluso Claudio Renai – che si impegnano e stanno credendo molto in questo progetto».