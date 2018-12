La città sempre in tasca con l’app Siena Comunica

La nuova applicazione per smartphone e dispositivi mobile è stata presentata questa mattina, 12 dicembre, a Palazzo Berlinghieri

SIENA. Il Comune di Siena è sempre più a portata di cittadino grazie alla nuova App “Siena Comunica”. Il portale dedicato ai cittadini senesi, www.sienacomunica.it, dalla navigazione facile e intuitiva e dai contenuti costantemente aggiornati, diviene ancora più accessibile e immediato attraverso la nuova App che è già disponibile per sistema operativo Android e, a breve, sarà scaricabile anche per il sistema operativo Ios.

La nuova applicazione per smartphone e dispositivi mobile è stata presentata questa mattina, 12 dicembre, a Palazzo Berlinghieri in una conferenza stampa a cui hanno partecipato l’assessore al Turismo Alberto Tirelli, il responsabile del Servizio Comunicazione Gianluca Pocci e Massimiliano Viti di Virgle Srl.

“La volontà di questa amministrazione è investire sempre di più sugli strumenti in grado di facilitare il rapporto tra Comune e cittadini: abbiamo razionalizzato il numero dei siti e il loro contenuto, abbiamo lanciato il nuovo portale Siena Comunica e l’app Siena Accessibile, e oggi presentiamo l’app Siena Comunica>>, ha esordito Tirelli. <<Si tratta – ha proseguito l’assessore – di un’applicazione molto utile perché avvicina ancora di più il cittadino al Comune, cercando di dare un’ulteriore spallata alla burocrazia e facilitare il contatto con l’amministrazione. Infatti l’obiettivo che l’amministrazione comunale si pone con questa app è quello di favorire il dialogo consentendo di conoscere in tempo reale tutto quello che accade a Siena”.

“Grazie a questa app diventa più facile il dialogo con i cittadini grazie al reperimento veloce ed intuitivo delle informazioni. Non sarà una vetrina dove trovare contenuti in modo passivo ma un canale che permette di creare un rapporto di circolarità nelle informazioni che avvicinerà l’utente al Palazzo Pubblico”, ha commentato Gianluca Pocci.

“Attraverso l’applicazione i contenuti del portale Siena Comunica saranno maggiormente fruibili. Non solo, particolarmente importante è la funzionalità dei messaggi push, che, arrivando direttamente sul dispositivo, forniscono informazioni in modo rapido ed efficace in caso di emergenza”, ha detto Massimiliano Viti della società Virgl che ha sviluppato il nuovo strumento digitale.

Con pochi e semplici gesti, attraverso l’applicazione, si potrà accedere al calendario degli eventi cittadini, ai servizi comunali, e anche alle informazioni di pubblica utilità. La App, oltre a facilitare ancora di più la navigazione sul sito Siena Comunica, presenta un collegamento diretto ai social network (Facebook, Instagram e You Tube), oltre alla possibilità di comunicare il proprio evento per la pubblicazione sul portale e di iscriversi alla newsletter attraverso un apposito form.

Navigando il menù della App si possono trovare servizi utili come meteo, calcolatore, QR Code, scanner. Particolarmente importante la possibilità di attivare le notifiche push per le comunicazioni di emergenza (dal meteo a qualsiasi altra necessità) o di eventi particolarmente rilevanti. Da segnalare infine l’accesso, attraverso la App, alla sezione Amministrazione Trasparente e Servizi On Line del sito del Comune di Siena www.comune.siena.it.