La Bottega della memoria: storie di vita vissuta

Fipac Confesercenti ripropone l'iniziativa per valorizzare racconti e storie di negozianti in pensione

SIENA. E’ ormai diventato un appuntamento fisso, quello con la ‘Bottega della memoria’, l’annuale rassegna promossa dal sindacato dei pensionati delle attività commerciali FIPAC, aderente a Confesercenti, dedicata al racconto e alla condivisione di storie, ricordi ed esperienze di vita vissuta di ex imprenditori over 50.

Sono questi infatti i temi dell’iniziativa, giunta alla sua sesta edizione: protagonisti, donne e uomini con alle spalle anni di esperienze lavorative in svariati ambiti, in particolare nel commercio e l’artigianato, ma non solo. Da sei anni Fipac Confesercenti ha deciso di valorizzare le loro testimonianze per mantenere vivi – e soprattutto tramandare ai più giovani – i preziosi aneddoti di chi ha saputo fare di una passione il proprio mestiere, mediante duro lavoro e dedizione costante.

Come consuetudine, i racconti di tutti i partecipanti saranno protagonisti di un evento culmine a fine anno nel capoluogo senese, con la premiazione dei partecipanti. Si tratta di un momento importante, sia per chi prende parola che per chi ascolta: è fondamentale, infatti, ricordare le storie del passato, gli aneddoti e i trucchi del mestiere di chi lo ha svolto per anni e con cura. La memoria senza dubbio arricchisce il presente e contribuisce a renderlo creativo, a reinventarlo senza mai perdere quel nucleo di valori e tradizioni. I testi vengono poi valorizzati in varie forme, tra cui la pubblicazione sul sito www.confesercenti.siena.it<htt p://www.confesercenti.siena.it >, dove sono consultabili quelli dello scorso anno.

Quest’anno l’iniziativa avrà una rilevanza maggiore che in passato: alla Bottega della memoria potranno infatti partecipare anche racconti provenienti dalla provincia di Grosseto.

Gli interessati a partecipare, possono inviare i propri racconti (entro il 31/10/2019) all’indirizzo mail fipac@confesercenti.siena.it<m ailto:fipac@confesercenti.sien a.it >, oppure via posta a Fipac- Bottega della Memoria – s.da Statale 73 levante, 10, 53100 SIENA. Agli stessi indirizzi ci si può rivolgere per chiedere informazioni aggiuntive sull’iniziativa.