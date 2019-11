La banda ultralarga arriva a Costalpino e Pian delle Fornaci

SIENA. Nuove opportunità di navigazione veloce per i residenti nell’area Pian delle Fornaci-Costafabbri. Terrecablate, titolare della rete in fibra ottica, ha iniziato i lavori per l’allacciamento alla rete dei complessi abitativi presenti nei due quartieri. La società, che attualmente già fornisce i servizi di telefonia e internet nell’area commerciale di Pian delle Fornaci, ha programmato, nell’ambito del proprio piano di investimenti, un nuovo intervento di estensione della rete in fibra ottica per rispondere alle richieste dei cittadini residenti nella zona che da tempo chiedono un collegamento internet veloce. L’intervento iniziato da pochi giorni sarà concluso entro il mese di gennaio con la realizzazione di impianti in fibra ottica FTTH che garantiranno collegamenti con velocità di 100 Mega.

Gli utenti interessati al nuovo servizio della banda ultra larga potranno rivolgersi agli uffici di Terrecablate (numero verde 800 078 100) per informazioni e tariffe.