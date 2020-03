La AUSL Toscana sud est ringrazia il sindaco e la città di Siena

SIENA. In relazione alla donazione delle numerose mascherine del Comune di Siena, il direttore generale Antonio D’Urso e tutta la Direzione aziendale della AUSL Toscana sud est esprimono il proprio sentito ringraziamento al sindaco Luigi De Mossi.

Il saldo rapporto e la comunione d’intenti tra le Istituzioni, soprattutto in questi momenti d’emergenza, rende più forti le azioni messe in campo da tutti per la tutela e la protezione della salute dei cittadini.

L’Azienda USL Toscana sud est ringrazia il sindaco Luigi De Mossi e l’amministrazione comunale per l’attenzione, la sensibilità e per il sostegno continuo e sentito a tutti gli operatori sanitari, oltre che per quanto tutta la Città di Siena sta facendo per superare l’epidemia da coronavirus.