IV Siena: “Subito 2 miliardi per l’edilizia scolastica. Senza burocrazia”

SIENA. Da Italia Viva Siena riceviamo e pubblichiamo.

“La scuola è il nostro futuro. A Siena, come nel resto d’Italia, tanti edifici scolastici hanno bisogno di interventi strutturali e manutenzione per garantire la sicurezza di alunni, insegnanti e famiglie”. È quanto affermano Riccardo Burresi e Pamela Fatighenti, coordinatori provinciali di Italia viva a Siena che seguono questa proposta assieme ai parlamentari Toscani.

“Siena ha bisogno di un piano concreto e efficace per la propria edilizia scolastica, sia per la sicurezza degli edifici che per la loro funzionalità. I soldi ci sono: oltre 2 miliardi – indicano i due coordinatori – I progetti non mancano. E adesso sembrano esserci anche i tempi se gli studenti rientreranno a scuola a settembre”.