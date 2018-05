ITS Energia e Ambiente e Federmanager insieme per formazione e lavoro

Firmato nei giorni scorsi accordo con durata biennale

SIENA. L’alta formazione green si avvicina sempre di più al mondo delle imprese e dell’attività manageriale per far entrare nel mercato del lavoro professionisti specializzati. A renderlo possibile è l’accordo firmato nei giorni scorsi tra la Fondazione ITS ‘Energia e Ambiente’ della Toscana e Federmanager Siena, che punta a integrare la formazione specializzata proposta dalla Fondazione ITS nel settore delle energie rinnovabili e dell’efficientamento energetico con le competenze professionali messe a disposizione dai soci di Federmanager Siena. L’obiettivo primario dell’accordo, che avrà durata biennale, è, in particolare, soddisfare le esigenze delle piccole e medie aziende del territorio toscano con processi e attività formative ad hoc e sostegno all’avvio di start up.

“L’accordo tra la Fondazione ITS Energia e Ambiente della Toscana e Federmanager Siena – afferma Luciano Carapelli, presidente della Fondazione ITS – è una delle numerose iniziative per favorire la crescita qualitativa della formazione dei nostri allievi attraverso i percorsi biennali post diploma proposti dagli ITS. Il forte impulso all’innovazione tecnologica che caratterizza anche l’area energetica, infatti, deve essere accompagnata da competenze che permettano di trasformare un prototipo sperimentale in un prodotto da immettere sul mercato. Queste competenze sono particolarmente utili nella fase di start up di un progetto innovativo che nasce durante il percorso formativo ITS e saranno ulteriormente sviluppate grazie a questo accordo”.

“Un nostro obiettivo costante anche a livello nazionale – aggiunge Umberto Trezzi,presidente di Federmanager Siena – è quello di dare un contributo professionale alla crescita di giovani tecnici mettendo a disposizione l’esperienza e le competenze manageriali dei nostri associati. Questa è la strada che Federmanager Siena sta seguendo negli ultimi anni coinvolgendo sempre di più nelle attività di formazione il Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici dell’Università di Siena e l’alternanza scuola-lavoro. L’accordo con la Fondazione ITS Energia e Ambiente della Toscana si inserisce a pieno titolo in questo quadro, insieme alla convenzione firmata pochi mesi fa con TLS e la Fondazione ITS ‘Nuove tecnologie per la Vita’, gettando le basi per importanti interventi dei nostri esperti, in particolare nell’area gestionale, tesi a favorire l’avvio di start up anche nel mondo delle energie rinnovabili”.

La Fondazione ITS Istituto tecnico superiore “Energia e Ambiente” della Toscana ha sede a Colle di Val d’Elsa, in provincia di Siena. A guidare l’Istituto, fin dalla sua costituzione, è una Fondazione di partecipazione, costituita da Province ed enti locali toscani, ordini professionali, associazioni di categoria, agenzie formative, Dipartimenti e Poli tecnologici delle università toscane, i più rappresentativi istituti scolastici di ambito tecnico del territorio e numerose aziende toscane operanti nel settore energetico. Dal marzo 2016, l’ITS ‘Energia e Ambiente’ della Toscana coordina la rete nazionale che riunisce le 12 Fondazioni ITS dell’area efficienza energetica presenti in 10 regioni italiane. Per approfondire, www.its-energiaeambiente.it.