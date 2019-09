Italia In Comune appoggia Buongoverno Mps

SIENA. Da Italia in Comune Siena riceviamo e pubblichiamo.

“La Sezione di Siena di Italia in Comune condivide e sostiene l’azione dell’ Associazione Buongoverno MPS, compreso il contenuto del suo ultimo comunicato, volta al coinvolgimento dei cittadini senesi nella lunga lotta verso l’accertamento della verità sul disastro MPS .

Sono trascorsi più di dieci anni dallo scellerato acquisto da parte di MPS della banca Antonveneta, con tutte le inevitabili e nefaste conseguenze per Siena e il suo territorio, e ancora si deve lottare per indagare a fondo le cause e i responsabili di quello che viene definito da più parti come uno dei maggiori scandali finanziari, non solo italiani.

La Città non potrà e non dovrà dimenticare lo scempio subito, senza memoria si perde anche il senso del presente, ipotecando il futuro verso una miserabile mediocrità. Continuare a chiedere chiarezza è

giusto e doveroso per una Comunità umiliata e depauperata come la nostra. Risulta pertanto di fondamentale importanza continuare a sostenere le ragioni della nostra Città, in questo frangente nei processi di Milano a carico degli ex vertici MPS in cui è in gioco, oltre all’accertamento della verità, la richiesta di un indennizzo, anche solo morale, per l’intera Città.

Conosciamo il lavoro dell’Associazione che, operando da anni in maniera indipendente da qualsiasi legame con i partiti e riunendo cittadini tenaci, di ogni estrazione politica, con l’unico intento di salvaguardare un bene prezioso per tutto il territorio, ha rappresentato la difesa civica dell’immagine della Città, descritta da più parti indifferente, se non correa, circa le critiche sorti della sua storica Banca.

IIC si unisce quindi all’Associazione Buongoverno chiedendo a ciascun Senese di partecipare attivamente a questo faticoso percorso per la ricerca della verità.

D’altronde i Cittadini, se così vogliono continuare a definirsi, devono agire in modo responsabile nei confronti della Comunità a cui appartengono, con quella disciplina e onore a cui anche la nostra Costituzione fa riferimento”.