Istituto “Ricasoli”: il 27 aprile chiusura del progetto sui cavalli da Palio

Appuntamento a Le Volte di Vico Bello con gli studenti coinvolti e coloro che hanno accompagnato il percorso

SIENA. Preparati, interessati e pronti a entrare nel mondo del cavallo da Palio. Si presentano così i 56 studenti dell’Istituto d’istruzione superiore “Bettino Ricasoli” di Siena che sabato 27 aprile saranno protagonisti dell’evento conclusivo del percorso di alternanza scuola – lavoro sul cavallo da Palio promosso, per la prima volta, dallo stesso Istituto in collaborazione con l’Associazione Proprietari, Allenatori e Allevatori Cavalli da Palio. L’appuntamento è programma dalle ore 9 alle ore 12 presso Le Volte di Vico Bello, in viale Ranuccio Bianchi Bandinelli, e vedrà anche la partecipazione di tutti coloro che hanno arricchito il progetto permettendo ai ragazzi di conoscere da vicino il cavallo e il suo mondo con lezioni sulla storia equina e del Palio e visite in scuderie, centri ippici e presso maniscalchi per capire in maniera diretta come si gestisce un cavallo.

L’evento conclusivo del progetto sui cavalli da Palio si aprirà con i saluti dei rappresentanti dei due soggetti promotori – l’Istituto d’istruzione superiore “Bettino Ricasoli” di Siena e l’Associazione Proprietari, Allenatori e Allevatori Cavalli da Palio – prima di lasciare spazio alle presentazioni degli studenti, che racconteranno le loro impressioni e i momenti di crescita personale e professionale maturati durante il progetto. L’appuntamento sarà arricchito dall’intervento sulle biotecnologie equine a cura di Paolo Neri, esperto di storia del cavallo e del Palio che ha accompagnato il percorso insieme a fantini, maniscalchi e altri soggetti.

Il percorso di alternanza scuola – lavoro sul cavallo da Palio ha coinvolto studenti provenienti dalle classi terze e quarte dei tre indirizzi dell’Istituto Tecnico Agrario – gestione dell’ambiente e territorio, viticoltura ed enologia e produzioni e trasformazioni – ed è stato articolato su 30 ore extracurriculari svolte sia in aula che in centri ippici e scuderie del territorio senese, dove gli studenti hanno potuto conoscere da vicino i cavalli, assistere al lavoro dei maniscalchi e imparare a gestire il cavallo a terra con esperienze dirette. Il progetto è stato coordinato da Valentina Batoni, referente dei progetti di alternanza scuola–lavoro dell’Istituto “Bettino Ricasoli”, e Massimiliano Ermini, presidente dell’Associazione Proprietari Allenatori e Allevatori cavalli da Palio. I soggetti promotori ringraziano Agostino Anselmi Zonzadari, proprietario di Le Volte di Vico Bello, per la disponibilità mostrata nell’ospitare l’evento conclusivo del progetto.