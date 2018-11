ioscelgoilrispetto: in tanti nella sala delle Lupe

L'assessore Pugliese: ""Vogliamo fortemente che questa iniziativa sia solo l'inizio di una proficua collaborazione per rafforzare la rete dei soggetti coinvolti nel contrasto alla violenza"

SIENA. Grande partecipazione al convegno #ioscelgoilrispetto che si è tenuto questa mattina, venerdì 30 novembre, nella Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico.

Il convegno è stato organizzato nell’ambito delle iniziative per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, sostenute ed organizzate dall’Amministrazione comunale.

“Vogliamo fortemente che questa iniziativa sia solo l’inizio di una proficua collaborazione per rafforzare la rete dei soggetti coinvolti nel contrasto alla violenza”. Ha dichiarato l’Assessora alle Pari Opportunità Sara Pugliese che ha tenuto una relazione dal titolo: “L’azione comunale in tema di violenza sulle donne: attività esistenti e prospettive”.

Nel corso del convegno è stato inoltre presentato dalla professoressa Monica Catinelli, referente Cittadinanza e Costituzione, il progetto Belle da non morire, una pubblicazione realizzata dagli studenti dell’Istituto Giovanni Caselli, stampata nella tipografia comunale, che raccoglie racconti, canzoni e fatti di cronaca, per dar corpo a storie di violenza a lieto fine, in cui le protagoniste riescono a sopravvivere e vincere.