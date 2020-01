Intensificati i controlli antidroga della Guardia di Finanza

SIENA. Controlli antidroga da parte della Guardia di Finanza di Siena che prosegue la propria azione di contrasto al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti nell’ambito dell’intensificazione dei dispositivi di controllo nelle zone cittadine più esposte a tali fenomenologie e maggiormente frequentate dai giovani.

Personale in borghese ed in divisa ha intensificato gli ordinari controlli in concomitanza con le recenti festività, in particolar modo attraverso specifici appostamenti prevalentemente presso i luoghi di maggiore aggregazione giovanile, le aree destinate a snodo dei trasporti urbani ed extraurbani, nonché locali ed aree dedite alla movida notturna.

In tale ambito si inserisce il sequestro effettuato da una pattuglia che, durante la perlustrazione notturna del territorio in Val di Chiana, ha notato un giovane che, alla vista dei militari, cercava di dileguarsi. Tale comportamento ha insospettito i finanzieri che lo hanno seguito e fermato, constatando che il ragazzo era in possesso di marijuana pronta ad essere consumata.

Le Fiamme Gialle hanno quindi sequestrato la sostanza stupefacente provvedendo a segnalare il prefato soggetto alla locale Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Sono in corso ulteriori approfondimenti volti all’individuazione degli eventuali pusher di zona, nonché dei canali di provenienza delle citate sostanze.

Il contrasto al consumo ed allo spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, coerentemente alle linee di indirizzo impartite dall’autorità di vertice del Corpo, testimonia ancora una volta il costante presidio attuato dalle Fiamme Gialle senesi su tutto il territorio di competenza, a tutela in particolare dei più giovani, della salute ed incolumità pubblica.