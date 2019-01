Insediato il nuovo capo di gabinetto della Prefettura

Il viceprefetto Vincenzo Arancio sara' a capo anche dell’ufficio stampa

Prefettura

SIENA. Ha preso servizio ieri il nuovo Capo di Gabinetto della Prefettura di Siena, il Viceprefetto Vincenzo Arancio. Quarantuno anni, coniugato, due figli, laureato in giurisprudenza ed abilitato all’esercizio della professione forense, proviene dalla Prefettura di Firenze, dove ha lavorato per otto anni all’interno dell’Ufficio di Gabinetto, occupandosi a lungo anche di immigrazione e polizia amministrativa; ha svolto anche le funzioni di vice commissario prefettizio con funzioni vicarie nei Comuni di Scarperia e San Piero e di Sesto Fiorentino. Come Capo di Gabinetto, Vincenzo Arancio dirigerà anche l’ufficio stampa.