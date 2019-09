Indice di sportività: Siena al 46° posto

In vetta Trento, Trieste e Macerata

SIENA. Il Sole 24 Ore ha pubblicato la classifica dell’indice di sportività delle città italiane in base alle graduatorie elaborate da PtsClas. Centosette le province monitorate e 32 gli indicatori utilizzati e raggruppati in quattro macro-categorie (strutture sportive, sport di squadra. sport individuali e sport e società.

In questa classifica (che sarà utilizzata anche per definire quella della qualità della vita) Siena si classifica al 46° posto, in forte discesa dalla 27esima posizione dello scorso anno. Sul podio Trento, Trieste e Macerata.

Nelle quattro macrocategorie Siena si distingue per gli sport individuali (21° posto, con il 3° per il tennis ed il 1° per l’attività outdoor), non va molto bene per le strutture sportive (59° posto), gli sport di squadra (53° posto) e sport e società (54° posto).