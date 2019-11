Incidente tra utilitaria e Suv: in ospedale 19enne

I Carabinieri imputano il sinistro alle quattro gomme usurate dell'auto della giovane

SIENA. In un incidente stradale occorso sotto la pioggia della giornata di ieri, sulla Provinciale che da “Colonna del Grillo” conduce a Siena, in parallelo con la Siena-Bettolle, un’utilitaria condotta da una 19enne senese ha invaso la corsia opposta urtando un SUV. Grazie alla velocità non sostenuta dei due veicoli solo la ragazza ha subito lievi traumi per i quali è stata condotta in osservazione al pronto soccorso dell’ospedale “Le Scotte”, mentre il conducente dell’altro automezzo è rimasto illeso.

Dalle verifiche effettuate sul luogo del sinistro dai Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Siena è emerso che il mezzo condotto dalla giovane montava quattro gomme diverse per disegno, anno di costruzione, marca e comunque tutte molto vecchie e inaffidabili. Tale circostanza avrebbe potuto risultare fatale alla ragazza in condizioni di guida difficili come quelle di ieri. L’auto era stata regalata alla giovane dai genitori probabilmente affinché prendesse pratica con la guida, ma la ragazza ha rischiato veramente di farsi male, con degli pneumatici vecchi e induriti dal tempo. In questa circostanza se la caverà con qualche sanzione amministrativa e soli danni ai mezzi, con un declassamento nelle classi di merito RCA e molto spavento.