Incidente tra due auto alla Coroncina

SIENA. I vigili del fuoco del Comando di Siena sono intervenuti intorno alle ore 20.50 in Località Coroncina sulla S.R. 2 Strada Cassia Sud, per un incidente stradale avvenuto tra due vetture.

Un uomo, conducente di una vettura, è stato estratto dall’auto per poi essere affidato alle cure del personale sanitario del 118, che aveva già preso in carico anche una donna.

Nello scontro è stata divelta una centralina dei contatori dell’acqua e momentaneamente sei abitazioni sono senza risorse idriche.

Sul posto anche la Polizia.