SIENA. Po dopo le 20 c’è stato un incidenteco c’è stato un incidente mortale sulla Cassia dopo la Coroncina. In uno scontro tra un’auto e uno scooter è morto il conducente 60enne dello scooter, un agente della Polizia in congedo. La Polizia municipale è intervenuta per i rilievi e la ricostruzione della dinamica che ha provocato l’incidente.