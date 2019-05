Incidente Autopalio: la gratitudine del prefetto Gradone

Siena ha dato prova di organizzazione a tutti i livelli

Armando Gradone

SIENA. Dalla prefettura di Siena riceviamo e pubblichiamo il comunicato del prefetto di Siena Armando Gradone.

“Siena ha ancora una volta dato prova dell’ineccepibile capacità operativa acquisita dal sistema provinciale di sicurezza e protezione civile, come dimostrato in occasione del tragico incidente occorso al pullman di turisti dell’Est Europa rovesciatosi stamane sull’AutoPalio, in cui ha perso la vita una giovane donna di nazionalità russa, che faceva da guida alla comitiva di turisti.

Ai Vigili del Fuoco, alle Forze di Polizia, tra cui in particolare la Polizia Stradale, all’Amministrazione provinciale e a tutti i volontari della Protezione Civile della provincia di Siena e Croce Rossa Italiana che hanno preso parte all’attività di soccorso ed assistenza di feriti e passeggeri del bus turistico va l’ammirazione e la gratitudine mia personale e di tutto lo staff della Prefettura per il livello di efficienza e la straordinaria generosità umana con cui hanno assolto al non facile compito.

Un sincero ringraziamento va anche alla Regione ed ai Comuni di Siena e di Poggibonsi per la disponibilità prontamente offerta a concorrere, in caso di necessità, nell’opera di soccorso”.