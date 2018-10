Incidente al kartodromo di Casetta: 13enne al Meyer

Il ragazzino è stato trasportato con l'elisoccorso a Firenze ma non è grave

Elisoccorso Pegaso

SIENA. Questa mattina (4 ottobre) al kartodromo di Casetta intorno alle 10, nel corso di una manifestazione sportiva di go kart, un 13enne è stato coinvolto in un incidente, provocato dalla perdita di una ruota da parte di un concorrente. Il kart del ragazzo di Latina ha urtato la gomma e si è rovesciato. Subito soccorso, il ragazzino è stato portato con il Pegaso al Meyer di Firenze in codice rosso, ma – per fortuna – le sue condizioni si sono rivelate meno gravi del temuto. Per il 13enne solo una frattura ad una gamba.