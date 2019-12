Inaugurato il passaggio interno del parcheggio Duomo e via San Marco

SIENA. Inaugurato, oggi 16 dicembre, dal vicesindaco Andrea Corsi, dall’assessore ai LL.PP. Sara Pugliese, e dal presidente di Siena Parcheggi Massimo Castagnini, il passaggio interno che collega l’ascensore del parcheggio Il Duomo a via S. Marco. Presente il priore della contrada della Chiocciola Maurizio Tuliani.

“Da ora in poi – hanno evidenziato Corsi e Pugliese – i fruitori del parcheggio non dovranno più uscire dalla struttura e percorrere via del Nuovo Asilo, un tratto di strada poco ampio, ma con molto traffico pedonale con possibili rischi per le persone che, una volta posteggiata l’auto, devono raggiungere il centro della città”.

L’intervento, per un costo di 50mila euro, è stato totalmente finanziato con proventi derivanti dall’Art Bonus.