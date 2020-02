Inaugurato il nuovo “Carrefour Express” nel cuore della città

di Letizia Pini

SIENA. Aperto oggi (13 febbraio) il nuovo punto vendita Carrefour Express in via dei Rossi. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza dell’assessore al Turismo e attività produttive del Comune di Siena Alberto Tirelli, del direttore di Etruria Retail Graziano Costantini, del direttore Modello Economico Franchising e Master Franchising di Carrefour Italia Maurizio Nicolello, autorità cittadine come la Polizia Municipale e la Guardia di Finanza, e lo staff del negozio punto di riferimento per il quartiere.

Di fatto Il Carrefour Express si aggiunge alla storia imprenditoriale di Nino Forte e Stefano Provvedi, soci che guidano una squadra di 6 persone, quasi tutte sotto i 30 anni. Il punto vendita fa parte della rete di vendita Etruria Retail, azienda senese leader nel campo della grande distribuzione organizzata dell’Italia centrale.

Il nuovo Carrefour Express ha una superficie di 200 metri quadrati e può contare su 4mila referenze, con un percorso d’acquisto più pratico e veloce con un assortimento ampio, completo e attento al risparmio. Prodotti di alta qualità e ricca selezione delle eccellenze del territorio: banco gastronomia, panetteria con prodotti da forno e la pizza, la piazza del fresco con la migliore selezione di frutta e verdura con un ricco assortimento di prodotti del territorio: dal vino all’olio, passando per la carne, i salumi, i formaggi e i prodotti da forno. Tra le novità i prodotti a marchio Carrefour e della linea top di gamma “Terre d’Italia”, prodotti tipici regionali di alta qualità. L’assortimento si completa con una vasta gamma di prodotti bio, gluten free e la gamma benessere. La nuova rete di Etruria Retail nel cuore dell’Italia.

Il passaggio a Carrefour ha coinvolto i 290 negozi della rete di Etruria Retail. Dopo l’operazione di rebranding la rete Etruria è così ridefinita: 44 Carrefour Market, 107 Carrefour Express e 139 La Bottega Sapori &Valori. La maggior parte dei supermercati si concentra in Toscana (205 punti vendita), seguita da Umbria (57); Lazio (24) e Liguria (4). Al centro di distruzione alimentare della Cooperativa, che ha sede a Badesse (Siena), fanno riferimento molti altri negozi tradizionali per il rifornimento quotidiano. Carrefour Italia, con una cifra d’affari pari a 5,26 Mld euro (2018), opera su tutto il territorio nazionale con 1.098 punti vendita suddivisi in: 50 Ipermercati Carrefour, 419 Supermercati Carrefour Market (di cui 198 diretti e 221 franchising), 616 punti vendita di prossimità Carrefour Express (di cui 176 diretti e 440 franchising) e 13 Cash and Carry (Docks Market e GrossIper). Il numero non comprende i Master Franchising di recente acquisizione: Etruria Retail con 159 punti vendita e Apulia Distribuzione con 54 punti vendita (aggiornamento al 31/01/2020).

Presente in 18 regioni italiane, impiega oltre 17.000 collaboratori. A partire dal 2018, ha implementato il programma “Act for food”, lanciato a livello di Gruppo, con l’obiettivo di diventare leader mondiale nella transizione alimentare. I focus del programma sono: controllo delle filiere anche attraverso la tecnologia blockchain, maggiore accessibilità al biologico per tutti, difesa dei piccoli produttori locali, servizi efficienti e innovativi e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche di tutto il territorio italiano. Carrefour Italia ha inoltre sviluppato, ad oggi, una gamma di prodotti a marchio con oltre 3.000 referenze, coprendo in tal modo tutte le categorie merceologiche. In un’ottica di differenziazione e di sempre maggiore attenzione alla qualità, alla convenienza e alla completezza dell’offerta, Carrefour Italia ha sviluppato alcuni servizi extra core business quali, ad esempio, 24 stazioni di carburante e 5 autolavaggi gestiti dal Gruppo.

Etruria Retail è un gruppo di acquisto nato a Siena nel 1961 e divenuto leader della grande distribuzione nell’Italia centrale, dove è presente con 290 punti vendita in 15 province in Toscana, Umbria e alto Lazio. Il Gruppo è impegnato nella somministrazione di merci e servizi ai propri soci, oltre che nella gestione diretta di 23 punti vendita ed è presente nel settore del Food Service con una società diretta. Con i suoi 1900 collaboratori, di cui 670 diretti, sui 290 pdv serviti, nel 2018 Etruria Retail registra un giro di affari di oltre 360 MIL, con quote di mercato significative in Toscana, in particolare nelle province di origine. La società garantisce un’ampia gamma di servizi che declinano nei diversi ambiti i valori di Etruria Retail, quali il rispetto per l’ambiente, l’attenzione alla riduzione dei consumi, la valorizzazione dei prodotti locali e impegno verso la comunità. Tra i vari servizi a disposizione, l’Ufficio Tecnico che affianca il retailer dalla ristrutturazione o progettazione sino alla consulenza continuativa nella gestione del Servizio Rete, il servizio di Pricing e la consulenza nell’ambito della sicurezza alimentare con il Servizio Qualità.