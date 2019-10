Inaugurata l’area giochi di piazzale Biringucci

SIENA. Questa mattina (24 settembre), l’assessore alle Aree Verdi e Decoro Urbano, Silvia Buzzichelli ha inaugurato, assieme a Maurizio Tuliani, Priore della Contrada della Chiocciola, la nuova area giochi di piazzale Biringucci, composta da opere in legno di robinia fatte a mano, una torre con scivolo, un bilico e un labirinto, realizzate dalla ditta Holzhof.

“Un lavoro di totale riprogettazione, a cura degli uffici comunali – ha dichiarato l’assessore – volto a dare la possibilità ai più piccoli, cittadini di domani, di vivere e giocare all’area aperta, riscoprendo, in tutta sicurezza, requisito fondamentale, la gioia di condividere uno spazio comune. Questo è solo uno dei progetti di riqualificazione a “misura di bambino” che l’amministrazione intende portare avanti. I prossimi passi vedranno, infatti, interventi nelle zone di San Francesco, la Lizza, Passeggio Calamandrei e via Molise. Aree chiave per grandi e piccini, considerata la loro ubicazione all’interno della città”.

Molto soddisfatto anche il Priore Tuliani che ha ricordato “quanto questa zona sia vitale per la Contrada. Qui, infatti, sono cresciute e crescono molte generazioni. Un punto di aggregazione che non riguarda solo i più piccoli, ma anche gli adulti e in particolar modo i nonni”.