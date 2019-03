Inaugurata la palestra del Cus a San Miniato

SIENA. E’ stata inaugurata ieri, 28 febbraio 2019, la palestra Cus presso la Residenza universitaria Dsu a San Miniato (Via E. De Nicola 9). Tante le autorità presenti al taglio del nastro: il presidente regionale Dsu Marco Moretti, quello del Cus Giuseppe Gotti, il presidente del consiglio regionale Eugenio Giani, il rappresentante dell’Università Giovanni Forconi, quello del Comune Davide Dore, l’ex ministro per lo sport Luca Lotti, le rappresentanti di Unistrasi Chiara Gotti e Paola Bernardini ma soprattutto tantissimi studenti, che attendevano da tempo la ripresa dell’attività dell’impianto

L’attività della palestra era stata s ospesa a giugno 2016 per la necessità di una completa ristrutturazione che è stata possibile grazie alla convenzione stipulata tra la proprietà, L’Azienda della Regione Toscana per il Diritto allo studio universitario, ed il Cus Siena che si è fatto carico dei lavori, e che avrà la gestione della struttura per dieci anni. I lavori di ristrutturazione si sono conclusi a fine gennaio ed è stato poi completato l’allestimento con l’attrezzistica.

Uno staff tecnico, costituito da otto istruttori regolarmente abilitati, fornirà l’assistenza all’utenza. L’utilizzo della palestra è riservato agli studenti di tutte le Università senesi, agli studenti maggiorenni delle scuole superiori, a tutto il personale dipendente dell’Azienda per il Diritto allo studio universitario, a quelli delle Università di Siena e ai loro parenti di primo grado. Il costo è di 30 euro mensili.

La riapertura della palestra era molto attesa dagli studenti e con la gestione della struttura il Cus ottempera alla sua peculiarità di ente sportivo che promuove l’attività sportiva universitaria, oltre a dare maggiore prestigio all’offerta degli Atenei senesi.