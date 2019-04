In Campo: “Una settimana di ordinaria dis-amministrazione”

SIENA. Dall’Associazione In Campo riceviamo e pubblichiamo.

“Breve Resoconto dell’ultima settimana di amministrazione della nostra città.

Lunedì. Il Comune dichiara di voler statalizzare asili nido e materne, distruggendo un valore immenso e, peggiorando il servizio delle stesse scuole, creando problemi alle famiglie nella gestione della vita quotidiana. Furibondi i dipendenti che vedono in pericolo il loro futuro e preoccupati i genitori per il benessere dei loro piccoli… che sono il futuro di Siena.

Martedì. Il sindaco si reca in missione a Weimar per presentare Siena e le sue meraviglie tra cui spicca, accanto alla torre del Mangia, la torre dei pomodori ex IDIT, ribattezzata “Architettura contemporanea”… ma non era uno scempio delle passate amministrazioni?

Mercoledì. I giostrai in rivolta contro la “deportazione” del Luna Park a Isola D’Arbia. Città divisa in due.

Giovedì. Due solerti vigili multano un ristoratore reo di pulire il tratto di strada antistante il suo esercizio commerciale dagli escrementi di piccione. A seguito delle polemiche che si sollevano in città, l’Assessore Tirelli paga la multa sconfessando l’operato dei vigili e del relativo assessore.

Venerdì. L’assessora Fiorentina Buzzichelli vede bene di emettere un’ordinanza per obbligare i proprietari dei cani a lavare immediatamente la strada dove il proprio amico a 4 zampe fa la pipì. Qualche dubbio sulla legittimità del provvedimento e una domanda: ma gli escrementi dei piccioni a carico di chi sono, del Comune?

Sabato. Ricorso alla Corte dei Conti avverso la contestazione fatta al Comune per l’errata contabilizzazionenel bilancio 2016 di 13 milioni di Euro. Ma non era un buco del Valentini?

Domenica. Pranzo Gratis a tutti i 1.400 partecipanti alla Mille Miglia 2019 a spese del Comune, cioè dei senesi, per non si sa quale motivo, dato che la Mille Miglia passa da Siena da anni e continuerà a non fermarsi perché é solo una tappa intermedia della gara. Quindi il sindaco ci può spiegare qual é lo scopo dell’iniziativa… un pit -stop stile Monza?

E via con un’altra settimana: “nuovo giro, nuova corsa”, altro che Isola d’Arbia, Palazzo pubblico è un Luna Park a cielo aperto”.