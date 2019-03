In Campo su lavori pubblici e viabilità. “Idee tante, comunicazioni poche”

Code e disagi per lavori “a sorpresa”: non basterebbe avvisare correttamente i cittadini?

SIENA. In campagna elettorale abbiamo sentito tante proposte per la viabilità urbana: dalla metropolitana leggera ad una galleria che evitasse l’attraversamento della città: progetti ambiziosi e di non facile realizzazione. Nel frattempo già i cittadini devono quotidianamente affrontare le difficoltà del traffico e i suoi rallentamenti, in più la nuova giunta o si dimentica di mettere la segnaletica o la mette sbagliata, così da costringere i cittadini senesi a fare file impreviste o giri complicatissimi che potrebbe evitare.

Non si tratta di emergenze, difficili da prevedere ma di lavori di manutenzione programmata che creano disagi solo perché comunicati male o per niente.

Ed é grave che il Comune non riesca a informare con tempestività e chiarezza.

E’ successo recentemente per i lavori in via Lauro De Bosis, segnalati tardivamente e con cartelli sbagliati.

È così per la chiusura delle entrate/uscite della tangenziale, che non sono tuttora comunicate adeguatamente: in Massetana scoprirete che l’entrata “Siena Sud” è chiusa direttamente all’entrata.

Che dire poi della situazione di San Prospero, dove continuano parcheggi selvaggi e file, soprattutto in concomitanza con eventi come il mercato settimanale e la partita del Siena.

Ci risulta che domenica scorsa, per una corsa dilettantesca non comunicata adeguatamente, l’intero quartiere è stato fatto prigioniero del traffico per ore.

Come Associazione in Campo chiediamo più attenzione alla quotidianità: la giunta continui pure a baloccarsi con gli annunci roboanti stile Lego-City se ci tiene, ma tra una tramvia stadio-stazione e una teleferica per Isola D’Arbia, i cittadini gradirebbero maggiore informazioni e comunicazioni dei lavori a norma di legge. Grazie.