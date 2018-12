In Campo per l’educazione alla cittadinanza a scuola

Prosegue la raccolta firma per sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare promossa da ANCI

SIENA. Dopo gli ottimi risultati ottenuti nei giorni 24 e 25 novembre, l’associazione “in Campo” sarà nuovamente presente con un gazebo “in Campo per l’educazione civica” dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 dei giorni 8 e 9 dicembre, rispettivamente in Piazza San Domenico e Piazza Gramsci.

La nostra associazione continua così a sostenere l’iniziativa di legge popolare, proposta dall’ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, per la reintroduzione dell’insegnamento di Educazione alla cittadinanza come materia autonoma, con voto, nelle scuole di ogni ordine e grado.

Nonostante la nuova amministrazione comunale abbia deciso di non aderire alla proposta di legge, l’associazione “in Campo” reputa questa iniziativa fondamentale per far sì che nella nostra comunità i valori della Costituzione, i principi di legalità, civismo, solidarietà e uguaglianza siano sempre più forti e vivi.

Ti aspettiamo a firmare!