In Campo: “L’amministrazione rinvia all’infinito ogni discussione”

L'associazione chiede: "È così che si fa il bene di Siena?"

SIENA. Dall’Associazione In Campo riceviamo e pubblichiamo.

“Come ampiamente previsto nel Consiglio Comunale di giovedì l’amministrazione del “cambiamento” sbaglia ancora strada e va nella direzione contraria.

Prima non accoglie il carattere d’urgenza della nostra interrogazione sul buco di bilancio di 13 milioni, nonostante debba rispondere fra pochi giorni alla Corte dei Conti sez. Toscana. Poi, sempre in consiglio, fa in modo, per l’ennesima volta, di non discutere la nostra interrogazione sulla mancata nomina dell’assessore alla cultura e riesce ancora una volta a rimandarla nonostante sia lì da settimane. Stessa sorte subisce ovviamente la successiva interrogazione sulle reali intenzioni di esternalizzazione delle scuole comunali, che stando alle dichiarazioni rilasciate potrebbero subire analoga sorte dei cimiteri (!?).

La mozione sul lavoro invece, apprezzata a parole, viene rigettata; sicuramente sapranno fare meglio tra le file della maggioranza, ma che lo dimostrino allora, perché in questo mesi ancora non si è visto uno straccio di proposta su promozione e sviluppo economico della città.

Eravamo e rimaniamo preoccupati e perplessi.

Come si può amministrare bene Siena, evitando di affrontare gli argomenti che non piacciono o che richiedono un’adeguata preparazione? Parlando solo di Palio?”