In Campo: “Fine lavori alla Saffi: che fretta c’era?”

"L'amministrazione De Mossi annuncia molto e realizza poco"

SIENA. Da In Campo riceviamo e pubbblichiamo.

“Finalmente ieri, 71 giorni dopo averla depositata, siamo riusciti a presentare al Consiglio Comunale la nostra interrogazione sulla fine dei lavori alla Scuola Saffi, ampiamente oltre i termini di legge di 30 giorni.

Speriamo che in futuro questa maggioranza diventi veloce nel discutere le interrogazioni della minoranza come sono veloci nel finire i lavori. Ci correggiamo, non per finire, ma per annunciare di aver finito i lavori: oggi infatti l’Assessore Sportelli ha confermato che nonostante le inaugurazioni trionfali i lavori alla Saffi non sono finiti, anzi dureranno ancora, e probabilmente a lungo. Desideriamo comunque ringraziare l’Assessore Sportelli per averci risposto mettendoci la faccia, perché il Sindaco anche questa volta aveva da fare ed era assente, come per il resto del Consiglio buona parte della Giunta, presente solo a intermittenza.

Non c’é che dire, anche la tempestività non é una caratteristica di questa giunta”.