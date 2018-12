In Campo continua l’opera di controllo del lavoro dell’amministrazione

“Confermando l’interesse sulle tematiche della scuola” spiega Cerretani “già manifestata con l’attenzione alla distribuzione dei libri di testo alle scuole primarie, la prima interrogazione chiede che venga fornita al Consiglio Comunale una previsione sui tempi necessari per l’inizio e l’ultimazione dei lavori di restauro del la scuola Saffi, in quanto, a quasi due mesi dagli eventi metereologici che hanno provocato il danneggiamento della copertura, non sono stati forniti aggiornamenti in merito ai lavori necessari alla completa fruibilità della scuola.”

“La seconda interrogazione – prosegue il Consigliere di “in Campo” – prende spunto dai recenti fatti di cronaca avvenuti ad Ancona, Pavia e altrove , che hanno per protagonista l’uso di bombolette spray al peperoncino, troppo banalmente indicate come efficace strumento di autodifesa; personalmente desidero invitare a rimettere al centro dell’azione politica il rispetto reciproco, l’educazione civica e la formazione al corretto uso di uno strumento diffuso come gadget, ma affatto innocuo e spesso usato come arma impropria per compiere reati.”

“Infine – conclude Cerretani – la mozione, che verrà presentata in un prossimo consiglio, riguarda la proposta di adozione della “CARTA DI AVVISO PUBBLICO” da parte della Giunta Comunale di Siena”.

“Analizzando il “Secondo rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione in Toscana” emerge un preoccupante aumento nella nostra regione di condotte illecite finalizzate al favoreggiamento di organizzazioni criminali di stampo mafioso.

Allo scopo di prevenire infiltrazioni nella Pubblica Amministrazione, nel 1996 è stata costituita l’Associazione “AVVISO PUBBLICO – Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie” con lo scopo di collegare gli Amministratori pubblici impegnati a promuovere la cultura della legalità nella politica. Da questa esperienza è nato il Codice Etico contenuto nella “Carta di Avviso Pubblico” che gli Enti associati si impegnano ad adottare e ad osservare.

Il Consiglio comunale di Siena nel 2013 ha aderito all’Associazione e, nel 2015, la Giunta comunale e, con essa, anche il Consiglio Comunale, hanno adottato la “Carta di Avviso Pubblico” per la durata del suo mandato. Con la mozione – anticipa Cerretani – invitiamo il nuovo Sindaco e la nuova Giunta Comunale a fare altrettanto.”