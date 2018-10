In 27 al corso per formatori sullo sviluppo sostenibile

Un progetto pilota per gli insegnanti al Santa Chiara Lab dell'Università

Alessandra Viviani

SIENA. Ventisette insegnanti hanno partecipato nei giorni scorsi al Santa Chiara Lab dell’Università di Siena al primo corso per formatori sui temi dello sviluppo sostenibile.

Attraverso la presentazione di esperienze e casi, il corso ha offerto una formazione non solo teorica, ma soprattutto pratica e metodologica con l’obiettivo di fornire ai partecipanti le competenze richieste per diventare a loro volta ‘formatori’ sulla sostenibilità.

“La dimensione sociale dell’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile – spiega la professoressa Alessandra Viviani, che ha coordinato il corso – emerge sempre di più in tutta la sua rilevanza. Non ci potrà essere un vero progresso verso gli Obiettivi senza il fondamentale apporto dell’educazione”

L’iniziativa è stata promossa dal centro regionale del network ONU, UN SDSN Mediterranean, in collaborazione con Fondazione BCFN – Barilla Center for Food & Nutrition, e rientra tra le attività del più ampio progetto educativo “EDU4SD” (Education for Sustainable Development) volto all’acquisizione di conoscenze e competenze specifiche sui temi del sviluppo sostenibile.

Il corso è un progetto pilota che farà da modello per altre iniziative future in questo ambito.

Per informazioni: santachiaralab@unisi.it