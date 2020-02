Imparare giocando la mobilità sostenibile: parte YUP

Al via il percorso nelle scuole per accrescere la consapevolezza sul tema della mobilità sostenibile, all'interno di "Mosaico for kids"

SIENA. Un programma dedicato ai più giovani, con l’obiettivo di promuovere una nuova cultura della mobilità attraverso innovativi modelli di sostenibilità: questo è YUP, il nuovo gioco-progetto targato ‘Mosaico for Kids’, al via in questi giorni. Educazione alla sostenibilità, quindi, che si svolgerà direttamente nelle scuole, in quest’ottica considerate come il luogo di sviluppo di una riflessione più ampia sui temi ambientali, della sicurezza e della condivisione dei mezzi.

L’inziativa è rivolta a tutte le classi delle scuole primarie e secondarie di I grado aderenti al progetto ‘Mosaico-Siena’ (www.mosaicosiena.it), programma ministeriale di mobilità sostenibile nell’Area Integrata dei comuni di Siena, Monteriggioni, Colle Val d’Elsa, Poggibonsi, San Gimignano e Sovicille.

È proprio dalla scuola, di fatto, che deve iniziare l’azione di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità declinati, in questo caso, sugli spostamenti quotidiani che tutti noi facciamo per andare a lavoro o per andare a scuola: per ridurre le emissioni ed aumentare la vivibilità e la sicurezza delle nostre città, non si può fare a meno di affrontare il nodo mobilità.

YUP – MOSAICO FOR KIDS offre agli alunni delle classi coinvolte e alle loro famiglie un ventaglio di attività finalizzato ad educare con un approccio innovativo alla mobilità sostenibile, diversificando contenuti e metodologie in base all’età dei destinatari.

Grazie alla mediazione delle insegnanti e dei mobility manager è previsto il coinvolgimento, quindi, delle famiglie e della comunità. Il “gruppo classe” si trasforma in una “squadra” allargata, composta da genitori, fratelli/sorelle, nonni e amici che convergono verso un unico obiettivo: totalizzare il maggior numero di km sostenibili.

YUP si basa sul sistema della gara – premio. Le classi si sfidano in un gioco on-line strutturato a sfide rappresentate da attività diversificate per metodologia, contenuti e legate alla mobilità sostenibile e che seguono il percorso individuato dal progetto.

Da febbraio ad aprile, quattro le fasi previste dal gioco, corrispondenti ad altrettante attività:

#Impara

#Fotografa

#MuovitiSostenibile

sfida (#Special).

Tra la fine di Maggio e il 15 giugno è prevista invece l’erogazione dei premi per I I vincitori.

Alunni e famiglie, utilizzando il sito e l’app del progetto, potranno cimentarsi con le azioni proposte dal gioco. Ogni azione realizzata sarà poi convertita in punti, dando vita ad una classifica: le classi più virtuose saranno premiate con speciali attività ed esperienze sul territorio da scegliere all’interno di un catalogo.

Il gioco- formativo è spiegato nel dettaglio sul sito https://www.mosaicosiena.it/progetto-yup/

YUP è realizzato in collaborazione con Straligut Teatro (https://www.straligut.it/)- associazione senese che da anni opera sul territorio ideando e curando progetti che coniugano teatro, ambiente, educazione – e con Green Apes (https://www.greenapes.com/it/), impresa Benefit specializzata in pratiche di sostenibilità attraverso piattaforme di condivisione, network e altri strumenti digitali.