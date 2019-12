Immagine femminile e maschile in pubblicità: premiate le scuole che hanno partecipato al contest

SIENA. I ragazzi della scuole senesi hanno gremito questa mattina la Sala di Palazzo Patrizi per la cerimonia di premiazione del contest sull’uso consapevole dell’immagine femminile e maschile in pubblicità organizzato dal Comune, insieme a Provincia e Ufficio Scolastico Territoriale – Consulta Provinciale degli Studenti. All’iniziativa ha partecipato l’assessore alle Pari Opportunità, Clio Biondi Santi, che ha premiato gli studenti vincitori del concorso.

“Abbiamo deciso di organizzare un contest per avvicinare in modo attivo i giovani all’importanza di questo tema, ovvero di una pubblicità senza stereotipi e differenze di genere – ha esordito l’assessore che, rivolgendosi agli studenti, ha ricordato -“voi avete il futuro nelle vostre mani e spetterà a voi migliorare la nostra società affinché certi messaggi non siano più predominanti nella comunicazione”.

A partecipare al contest sono stati gli istituti di istruzione superiore: G. Caselli, S. Bandini, e E.S. Piccolomini (Liceo Artistico Duccio di Buoninsegna), e le graduatorie sono state due: una elaborata da un’apposita commissione tecnica che ha visto vincere il Caselli, e l’altra determinata dalla votazione della rete sul profilo Instagram della Consulta degli Studenti che ha visto la vittoria del Bandini.

A premiare gli studenti anche Giulia Periccioli, consigliere provinciale delegato per le pari opportunità, Francesco Binella dell’Ufficio Scolastico Territoriale e Federico Marconi, presidente della Consulta.