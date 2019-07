Immacolata Amalfitano nominata viceprefetto vicario

SIENA. Ha preso servizio stamani (23 lugli) Immacolata Amalfitano, nuovo viceprefetto vicario della Prefettura di Siena, ove aveva già lavorato fra il 2014 ed il 2016 con l’incarico di dirigente delle aree Enti locali e Sistema sanzionatorio amministrativo.

Laureata in giurisprudenza, ha svolto il proprio percorso professionale presso il Commissariato del Governo di Napoli, poi nelle Prefetture di Bergamo e Viterbo – ove è stata Capo di Gabinetto oltre che dirigente delle aree Ordine e Sicurezza pubblica, Protezione civile ed Enti locali – e, da ultimo, al Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, come responsabile dei Centri di Pronto Intervento e supporto logistico e come membro del Gruppo di lavoro per l’elaborazione delle linee guida per la predisposizione dei Piani di emergenza esterna degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante.