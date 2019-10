Il vescovo Lojudice in visita alle Acli

SIENA. Settantacinque anni fa, in Italia e a Siena, nascevano le Acli e per ricordare la fondazione di questo storico movimento del cattolicesimo democratico l’Arcivescovo di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino, Augusto Paolo Lojudice, venerdì 11 ottobre si recherà in visita alla sede provinciale delle Acli senesi.

Alle ore 18, l’Arcivescovo visiterà l’auditorium di Santo Stefano alla Lizza e gli attigui locali dove si svolgono le attività di alcuni circoli e dei servizi del movimento aclista senese.

Monsignor Lojudice sarà accolto, oltre che dal responsabile di Siena, Enrico Fiori, e dall’accompagnatore spirituale, don Claudio Rosi, anche dal vicepresidente nazionale Acli, Emiliano Manfredonia, che rivolgerà il discorso ufficiale di benvenuto, e soprattutto da tanti aclisti che vorranno salutare di persona e ascoltare il loro Arcivescovo.

“Un bel regalo di compleanno! – ha dichiarato con soddisfazione il responsabile Enrico Fiori – Non potevamo festeggiare questo anniversario in modo migliore: la visita del Pastore della Chiesa locale è per tutti noi un significativo riconoscimento di un’opera svolta, un importante momento di riflessione e un forte richiamo ai nostri valori fondativi di fedeltà alla Chiesa, alla Democrazia, ai Lavoratori”.