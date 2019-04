“Il sindaco faccia chiarezza sugli asili comunali”

SIENA. Alessandro Masi, Luca Micheli, Giulia Periccioli e Bruno Valentini hanno presentato la seguente interrogazione al sindaco De Mossi.

“Premesso che

– il personale dei servizi scolastici del Comune di Siena ha proclamato lo stato di agitazione in conseguenza delle ipotesi avanzate da membri della Giunta sul possibile trasferimento allo Stato delle Scuole dell’Infanzia comunali e della esternalizzazione progressiva degli Asili Nido

– nel piano occupazionale varato dalla Giunta, a fronte di ben 48 assunzioni non ne è prevista alcuna per le scuole nonostante la carenza – evidenziata ripetutamente dai sindacati – di 15 unità ed il continuo ricorso ad assunzioni a tempo determinato, come per prefigurare il passaggio di almeno un Asilo Nido alla gestione esterna

– l’ultimo comunicato dell’Assessora alla scuola Clio Biondi Santi non smentisce affatto queste eventualità, anche perchè la stessa Assessora aveva dichiarato pochi giorni prima che sulla statalizzazione “Il Ministero non ci ha ancora risposto, ma se la statalizzazione verrà eseguita il servizio non cambierà per l’utenza perchè sara statalizzato il personale” ed inoltre che il Comune “avrebbe provato con l’ipotesi di una privatizzazione di un Nido che verrà dato ad una cooperativa”

– l’ultimo comunicato della Assessora Biondi Santi si rivolge direttamente ai dipendenti, delegittimando la loro rappresentanza sindacale e smentendo ipotesi del loro passaggio alle cooperative, che nessuno ha mai adombrato e che non sarebbe nemmeno tecnicamente possibile

– il personale, così come gran parte della cittadinanza, pone in primo piano la qualità ed il valore del servizio pubblico garantito ai bambini ed alle famiglie senesi, piuttosto che la collocazione contrattuale delle educatrici

– i servizi scolastici comunali hanno finora caratterizzato in positivo Siena perchè sono una componente di un sistema educativo e culturale che dedica grande attenzione e rilevanti risorse all’inclusione formativa e sociale dei bambini e delle bambine, che tiene conto delle differenze e delle disabilità, che cura la formazione e l’aggiornamento continui del personale docente e non docente al fine di promuovere una vera e propria comunità educativa

– l’Italia vive un’emergenza demografica che può essere affrontata solo incentivando la natalità attraverso validi ed estesi servizi di accoglienza educativa di bambine e bambini, per i quali lo Stato ed i Comuni devono garantire l’impegno di risorse umane, organizzative ed economiche adeguate

– lo stesso Contratto di Governo 5 Stelle-Lega prevede come priorità per gli Enti Locali il welfare familiare, fra cui il sostegno per servizi di asilo nido

– la qualità dei servizi comunali è unanimemente riconosciuta, garantendo anche ulteriori opportunità rispetto all’offerta statale, come per la conciliazione dei tempi delle famiglie dei piccoli e quindi è fuorviante ed ingiusto ragionare su questi servizi in un’ottica di costo perchè più che una spesa questo è un investimento sul futuro della nostra comunità

– se si cercano margini di risparmio, è opportuno rivedere le assunzioni ad personam fatte da luglio 2018 per supportare gli organi politici ed ingrossare gli staff di vertice, senza ricorrere a procedure di selezione trasparenti e comparate