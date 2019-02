Il sindaco De Mossi riceverà una delegazione di Paycare

SIENA. Il caso Paycare è seguito attentamente dall’Amministrazione comunale. Il sindaco Luigi De Mossi ha avuto un contatto telefonico con i rappresentanti sindacali che in settimana incontreranno i vertici di Confindustria, Nexi e Comdata a Milano per sollecitare la conferma degli accordi garantiti da Nexi nell’ottobre scorso, ovvero la territorialità con il mantenimento della sede a Siena ed il mantenimento delle commesse per 36 mesi.

A seguito dell’incontro a Milano delle rappresentanze sindacali, il sindaco riceverà una delegazione di dipendenti di Paycare per fare il punto della situazione e mettere in atto le azioni che saranno ritenute più idonee ed opportune per il mantenimento dei suddetti accordi.