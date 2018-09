Il sindaco De Mossi ha incontrato i responsabili locali di Poste Italiane

SIENA. Si è svolto ieri, venerdì 21 settembre, a Palazzo Pubblico l’incontro tra il sindaco Luigi De Mossi e i responsabili locali di Poste Italiane per presentare il nuovo modello di recapito che interesserà il territorio a partire dalla prossima settimana.

A seguito dell’accordo sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali nazionali lo scorso 8 febbraio, nella Provincia di Siena verrà introdotta una nuova organizzazione per la distribuzione della corrispondenza che supera quanto avviato negli anni scorsi in altri territori d’Italia. La nuova organizzazione partirà il 24 settembre 2018 in 35 comuni della provincia di Siena.

Si tratta di una nuova modalità di consegna che prevede il recapito quotidiano attraverso due reti distinte ma integrate tra loro. La prima rete, denominata di base, ogni giorno provvederà alla consegna della corrispondenza sulla propria area di competenza per tutti i prodotti postali (come, ad esempio le comunicazioni delle utility, l’editoria, la Posta 1, etc). Ad essa si aggiunge una seconda rete, denominata Linea Business che opererà anch’essa quotidianamente e che sarà maggiormente orientata alla consegna dei pacchi e dei prodotti e-commerce, anche in fasce orarie pomeridiane (fino alle ore 19.45) ed il sabato. Ciò consentirà una risposta più efficace alle mutate esigenze dei cittadini.