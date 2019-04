Il Roncalli partecipa al progetto Erasmus+ “Will to motivatE(U)”

Il progetto coinvolge scuole di sei paesi europei, Italia, Ungheria, Slovenia, Norvegia, Islanda e Croazia e ha al centro la riflessione su come motivare al meglio gli studenti

SIENA. È tornata da pochi giorni, dopo una settimana in Norvegia, la delegazione, composta da alcuni docenti dell’IIS Roncalli di Poggibonsi e dal Dirigente Scolastico Gabriele Marini, che partecipa al progetto di mobilità europea per docenti e studenti Erasmus + dal titolo “Will to motivatE(U)”. Il progetto coinvolge scuole di sei paesi europei, Italia, Ungheria, Slovenia, Norvegia, Islanda e Croazia e ha al centro la riflessione su come motivare al meglio gli studenti. Attraverso lo scambio e la conoscenza di sistemi scolastici diversi, i docenti hanno la possibilità di confrontare esperienze metodologiche differenti e di valutare quali siano i metodi a cui gli studenti rispondono meglio, lavorando di più e con maggiore motivazione. Obiettivo del progetto è anche quello di offrire ai docenti spunti metodologici nuovi da riportare poi nelle proprie classi in modo che gli studenti siano più motivati e che risultino più preparati alla fine del percorso scolastico, con conseguenti ripercussioni positive anche sulla comunità territoriale in termini di benessere economico e sociale.

“La settimana in Norvegia è stata un’esperienza altamente formativa, un’opportunità per conoscere da vicino uno dei sistemi scolastici europei più efficienti e per confrontarsi con i colleghi europei sui temi della motivazione e sulle buone pratiche.- commenta il Dirigente Scolastico Gabriele Marini– L’esperienza non è stata significativa solo per me e per i docenti partecipanti, ma lo sarà per tutto l’istituto visto che cercheremo di disseminare nella nostra comunità scolastica le riflessioni emerse e le metodologie osservate. Ci prepariamo inoltre con piacere ad accogliere, nel prossimo ottobre, le delegazioni dei colleghi degli altri paesi europei. In quest’ottica lavoriamo per progettare al meglio la presentazione del nostro istituto e delle buone pratiche, metodologiche e organizzative, che mettiamo in campo ogni giorno qui all’Istituto Roncalli”.

Tutte le informazioni sull’ Istituto Roncalli sul sito www.iisroncalli.edu.it.