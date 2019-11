Il ritorno del Coro Intonati e Stonati

La versione 2.0 si ritrovata e costituita in associazione

SIENA. È nata il primo novembre l’associazione Coro Intonati e Stonati 2.0….i componenti inizieranno un nuovo percorso in ricordo di quello che ha significato per Siena il famoso coro Intonati e Stonati del professor Vittorio Sforzi. Ci siamo ritrovati dopo 40 anni e insieme vogliamo ricominciare consapevoli che non siamo più ragazzi …ma vogliamo riaprire quella pagina che Siena e i ragazzi del coro hanno vissuto.

Chi vuole ed ha voglia di stare insieme con noi e chi è stato Intonato e Stonato può contattarci al numero 0577 44206.