Il Panathlon Club Siena ha fatto una donazione alle Scotte

SIENA. Il Consiglio Direttivo del Panathlon Club Siena, interpretando la volontà di tutti i soci, attraverso il suo Presidente Fabio Bruttini, ha effettuato una donazione a favore dell’Azienda ospedaliera-universitaria Senese.

Tale donazione è destinata a supportare tangibilmente in questo straordinario momento le attività di assistenza e ricerca con l’acquisto di dispositivi di protezione destinati ad operatori sanitari e pazienti in ospedale, per far fronte all’emergenza Covid-19.