Il Milan Club dona uno zaino trolley a Terapia Neonatale

Serve al trasporto neonatale protetto all'interno e all'esterno del policlinico

SIENA. La generosità del Milan Club di Siena. Donato alla Terapia Intensiva Neonatale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese uno zaino-trolley per il trasporto neonatale protetto

Uno zaino-trolley per il trasporto neonatale protetto (TPN). Questo il dono per la UOC TIN-Terapia Intensiva Neonatale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese che arriva dal Milan Club Siena. Grazie ad una raccolta fondi organizzata nelle festività natalizie 2018, il gruppo di tifosi rossoneri ha deciso di devolvere questi proventi in beneficienza e, in particolare, all’ospedale di Siena con una donazione molto significativa per la TIN dell’Aou Senese.

«Si tratta di un’attrezzatura molto importante per la nostra unità operativa – ha spiegato la dottoressa Barbara Tomasini, direttore della Terapia Intensiva Neonatale -. Lo zaino verrà equipaggiato con l’occorrente necessario in caso di emergenza neonatale utilizzabile con la termoculla idonea durante trasporti neonatali protetti sia all’interno dell’ospedale che nelle attività di TPN nelle altre strutture dell’area vasta. Il trolley rappresenta pertanto uno strumento molto importante in ottica di praticità, utilità e, soprattutto, sicurezza per i trasporti dei neonati». La consegna della donazione è avvenuta alla presenza del direttore generale dell’Aou Senese Valtere Giovannini, del professor Mario Messina, direttore del Dipartimento Materno Infantile, della dottoressa Barbara Tomasini, direttore della Terapia Intensiva neonatale, del dottor Stefano Zani e della coordinatrice infermieristica Elisa Neri. A rappresentare il Milan Club Siena, che raccoglie appassionati rossoneri sia da città che da tutta la provincia, c’erano il coordinatore Edoardo Storioni insieme a Fabio, Francesco, Giuseppe, Mattia e Patrizio, altri membri del gruppo di tifosi.