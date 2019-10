Il maestro Fontani ancora alle prese con il reintegro

Adriano Fontani

SIENA. Non accenna concludersi l’odissea del maestro Fontani, che scrive: “Non bastano 1 SENTENZA di Tribunale + 1 DECRETO di Corte d’Appello che la conferma: USP/USR rifiutano di reintegrare il maestro Fontani da 3 mesi e mezzo!

Se avete il permesso di parlarne, sappiate che ormai questi abusi post-sentenza in serie hanno per me un solo vantaggio: non esiste più nessuno che dubiti che io sia vittima (da 15 anni) di una cinica e dura persecuzione contro un insegnante che non ha precedenti nella storia della nostra Scuola Pubblica repubblicana.

Aggiungo che l’USR di Firenze che blocca tutto, ad adiuvandum è stato informato per iscritto dal nuovo dirigente scolastico che il mio reintegro è vivamente caldeggiato con convinzione da singoli genitori e rappresentanti di classe di tutte le 5 classi della Primaria “Rodari” di Arbia, che mi vorrebbero come maestro dei loro figli, dal nuovo DS e dalla vicaria, da tutto il personale della segreteria, dagli ultimi 3 precedenti dirigenti scolastici che si sono succeduti ad Asciano… e quindi invitato dal nuovo DS a fare il tanto agognato Decreto di Reintegro”.