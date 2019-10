Il futuro di Gsk in una interrogazione in Consiglio Comunale

A chiedere chiarimenti sulla casa farmaceutica, dopo che i sindacati hanno denunciato la perdita di 300 lavoratori interinali, i consiglieri Masi e Periccioli

SIENA. Nel consiglio comunale di ieri è stata dibattuta un’interrogazione di Alessandro Masi e Giulia Periccioli (Pd) sulla situazione occupazionale e il futuro della Gsk. Il consigliere ha ricordato che “le rappresentanze sindacali hanno denunciato la perdita di 300 unità, tutte relative a lavoratori interinali assunti a tempo determinato”, una riduzione di personale che “non pare destinata a essere recuperata”. Da qui la richiesta al sindaco per sapere “se si è già rivolto alla direzione di Gsk e ai sindacati per avere dati e informazioni approfondite sulla situazione occupazionale e sulle prospettive di investimento, e se ha già preso contatti come promesso avrebbe fatto per le più rilevanti emergenze economiche e del lavoro di Siena, con esponenti del governo nazionale”. Masi ha infine chiesto quali azioni intende mettere in atto il Comune “anche attraverso la società Toscana Life Sciences per agevolare e incentivare investimenti ed attività di ricerca sul territorio da parte di Gsk, rapportandosi anche con la Regione”.

Il sindaco Luigi De Mossi ha risposto che “l’Amministrazione si è prontamente messa in contatto con la direzione di Gsk per avere più informazioni in merito allo sciopero di protesta organizzato dai sindacati nel mese di luglio. Ho personalmente incontrato il 29 agosto scorso, David Serp, Responsabile Produzione, GSK Vaccines Italia e Rino Rappuoli, Chief Scientist GSK e Amministratore Delegato GSK Vaccines Italia, che mi hanno illustrato la prospettiva di medio-lungo periodo su occupazione e progettualità del sito di Siena e Rosia”. Il sindaco ha dunque sottolineato che “in merito ai contratti a tempo determinato, i vertici aziendali hanno precisato che fin dall’inizio non era intenzione dell’azienda di effettuare assunzioni permanenti, in quanto legati a progetti specifici e, in particolare, al processo di integrazione tra Novartis e GSK avviato nel 2015”. Come ricordato dal primo cittadino, “conclusi questi progetti legati alla transizione, tra cui la cessazione della produzione influenzale effettuata nel rispetto della normativa anti-concorrenza, l’obiettivo principale dell’azienda sono stati la sostenibilità del business e la conferma del proprio ruolo strategico sul territorio e nel network GSK. Un percorso tuttora in atto, che punta ad attrarre nuovi investimenti, volumi produttivi e portare a termine con successo i più importanti progetti di ricerca allocati sul sito. In questo contesto l’azienda ha avviato un percorso di progressivo ridimensionamento del numero totale delle collaborazioni temporanee e, parallelamente, una valorizzazione delle competenze interne, come dimostrano le oltre 1000 assunzioni a tempo indeterminato negli ultimi 10 anni, di cui più di 600 stabilizzando precedenti contratti temporanei”. La Direzione di Gsk ha inoltre assicurato che “non c’è alcuna crisi aziendale in corso. Le oscillazioni occupazionali sono intrinseche alla tipologia del business delle aziende farmaceutiche e alle dinamiche delle aziende internazionali. Fasi di crescita e decrescita del numero totale di collaboratori del sito continueranno quindi a verificarsi per rispondere flessibilmente alle priorità di mercato e aziendali e garantire la sostenibilità occupazionale nel lungo periodo”. De Mossi ha infine annunciato che “i vertici GSK hanno condiviso che dalla casa madre sono già stati approvati importanti investimenti che interesseranno sia il sito di Ricerca di Siena sia il sito produttivo di Rosia. Risorse, per rispondere alla sua domanda, che verranno investite proprio sul nostro territorio da parte di Gsk. Anche per quanto riguarda Toscana Life Sciences l’auspicio per l’azienda è una sua indipendenza economica, per questo ho chiesto alla direzione di andare insieme in Cina, così da trovare opportunità in tal senso. Per Whirlpool l’attenzione di questa amministrazione non è mai diminuita. Nei giorni scorsi ero insieme ai dipendenti dello stabilimento che manifestavano dopo la paventata chiusura del sito produttivo di Napoli, e il prossimo 4 ottobre sarò nuovamente con loro all’appuntamento a Roma. Mi preme anche ricordare l’incontro al Ministero del lavoro, favorito e richiesto dal capogruppo consiliare della Lega Eleonora Raito e il consigliere Paolo Salvini. Ad oggi nonostante le promesse fatte le stesse non hanno avuto attuazione”.

Il consigliere Masi, nel ritenersi “soddisfatto”, ha fatto però presente l’importanza, per le tematiche relative a Gsk, di “confronti con le parti sociali, Regione e Stato, visto che l’azienda è tra i più importanti insediamenti industriali del Paese. L’auspicio è che nel proseguo, si possa organizzare un osservatorio permanente, così da poter monitorare le varie situazioni di crisi. Cosa, questa, utile e che farebbe onore alla nostra comunità”.