Il Fiora chiude gli sportelli di Siena e Grosseto per due giorni

In linea con le indicazioni del Governo adegua le strutture alle richieste

SIENA. Alla luce delle indicazioni del Governo, AdF rinnova l’impegno a contribuire con responsabilità alla sicurezza e alla salute della comunità, rappresentata sia dal personale dell’azienda che dai clienti e dalla cittadinanza tutta.

Oltre alle misure straordinarie già adottate, si comunica la temporanea chiusura degli sportelli di Siena e Grosseto nei giorni di lunedì 9 e martedì 10 marzo per adeguamento delle strutture ricettive. Per quanto riguarda gli altri sportelli di Follonica, Bagnolo e San Quirico d’Orcia è confermata la chiusura fino al 31 marzo compreso.

L’azienda si scusa per eventuali disagi, dovuti unicamente alla volontà di garantire la massima attenzione e rispettare le norme previste in un momento complesso come quello che il nostro Paese sta attraversando.

AdF invita i clienti ad utilizzare il numero verde 800 887755 per chi chiama da rete fissa o 199 114407 per chi chiama da telefono cellulare, o i canali digitali, a partire dall’app MyFiora, anche per evitare eventuali attese.