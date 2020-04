Il corpo militare volontario della Croce Rossa contro il covid-19

SIENA. In piena emergenza sanitaria, il Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana (Ausiliario delle forze armate), è in prima linea sin dai primi momenti. Ogni giorno, centinaia di volontari fra i quali medici, infermieri e logisti, che con le loro professionalità e mezzi supportano le strutture sanitarie nazionali; uomini formati ed abituati a lavorare in ogni emergenza e sui teatri operativi nazionali ed esteri.

Unità mediche ed infermieristiche del Corpo Militare Volontario C.R.I. sono attualmente impiegate presso l’Ospedale Civile di Bergamo, il Nucleo gestione copri senza vita presso l’obitorio di Piacenza, svolgiamo inoltre attività di thermoscan presso il MOF di Fondi e gli aeroporti di Fiumicino, Malpensa, Cagliari e Venezia oltre a collaborare con vari Comitati di C.R.I. in Italia per la distribuzione di farmaci, supporto al sistema di comunicazione, presidio di strutture ea attività di controllo messe in atto dalle Aziende Sanitarie Locali.

A Siena in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Sud-Est è stato allestito un Drive thru: chi deve sottoporsi a tampone, cioè chi è individuato dal servizio di Igiene Pubblica, è contattato dalla Asl e dove recarsi al posto indicato. Le persone, senza scendere dall’auto ma solo abbassando il finestrino, faranno il tampone grazie al personale preposto. Questa modalità serve a velocizzare le procedure e a ridurre il contatto tra operatore e cittadino ottimizzando, al contempo, l’utilizzo dei dispositivi di protezione.

In questo contesto il personale del Corpo Militare di Siena, coordinato dal responsabile del Nucleo provinciale tenente. Carlo Gagliardi e dal Centro di Mobilitazione Tosco-Emiliano, presta la sua opera insieme agli altri volontari di C.R.I. anche presso il Comitato di Montepulciano, in cui un nostro militare si occupa della distribuzione dei farmaci a domicilio e di altre esigenze logistiche locali.

Continuano inoltre, se pur a ritmo ridotto, le attività ordinarie legate all’assistenza sanitaria ai reparti dell’Esercito in occasione del disinnesco di ordigni bellici inesplosi e per attività addestrative.

Il Corpo Militare Volontario della C.R.I., costituitosi nel lontano 1866, vanta un organico di quasi 17.000 uomini e dispone di mezzi all’avanguardia e di eccellenza che vanno dagli ospedali da campo, alle ambulanze 4×4, ai laboratori medico-specialistici, ai nuclei NBCR, alle unità di potabilizzazione acqua e di decontaminazione, eccetera.

L’arruolamento nel corpo avviene su base volontaria nelle varie specialità previste (medici, farmacisti, commissari, personale di assistenza, ecc.); informazioni possono essere richieste al Nucleo di Siena scrivendo alla seguente email: naapro.siena@cm.cri.it