Il Consiglio provinciale si riunisce il 9 settembre

SIENA. Il giorno lunedì 9 settembre alle ore 12:30 in prima convocazione e alle ore 13:00 in seconda convocazione, presso la Sala del Consiglio della Provincia di Siena in piazza Duomo 9 a Siena , è convocato il Consiglio provinciale per la trattazione dei seguenti argomenti:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente (30.07.2019);

2. Comunicazioni del presidente della Provincia;

3. Declassificazione’ e dismissione di relitto stradale nel Comune di Cetona.

4. Accordo di pianificazione ai sensi dell’art. 41 e successivi della L.R. 65/2014 tra Comune di Montalcino – Regione Toscana – Provincia di Siena – Adozione della variante puntuale al PAERP della Provincia di Siena per lo stralcio della previsione della prescrizione localizzativa in Loc. Ampella – Comune di Montalcino.

5. S.P. n. 541 “Montevarchi-Follonica”, tratto Belvedere-Gracciano in Comune di Colle Val d’Elsa. Acquisizione di beni immobili da destinare a demanio stradale.

6. Convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria Generale tra la Provincia di Siena e il Comune di Radicondoli (SI). Approvazione. .

7. Mozione della Consigliera Giulia Periccioli (Gruppo “Insieme con Franceschelli per la Provincia di Siena”) sulla riduzione del!’ uso della plastica